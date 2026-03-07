Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 13 marzo | parte l’indagine sui terreni inquinati
Nelle puntate dal 9 al 13 marzo de Il Paradiso delle Signore, si parla dell’apertura delle indagini sui terreni inquinati al campetto del quartiere. La vicenda suscita attenzione tra i residenti e le autorità, che hanno avviato le verifiche ufficiali per chiarire la situazione. La storia si concentra sulla scoperta dei problemi ambientali legati all’area in questione.
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo. Il caso del campetto inquinato genera scalpore e iniziano le indagini ufficiali. Dopo i colloqui in Questura sul caso del campetto contaminato, Enrico confida a Marta la sua preoccupazione: individuare i responsabili potrebbe richiedere molto tempo. Marta, determinata a non restare con le mani in mano, suggerisce a Rosa di avviare un’indagine. Umberto prosegue nel suo piano per tenere sotto controllo Ettore, coinvolgendo Matteo e cercando di favorire un graduale allontanamento di Odile da Marchesi. Concetta chiede a Don Saverio di trovare un sostituto per Mimmo in Caffetteria. Nel frattempo, la curiosità di Valeria nei confronti di Rosa aumenta, soprattutto dopo una rivelazione inaspettata. 🔗 Leggi su 2anews.it
