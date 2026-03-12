Terni riaprire il mattatoio e la sede della camera di commercio | Trovare insieme soluzioni per uscire dalla crisi

Giovedì 13 marzo si terrà a Terni un tavolo di confronto convocato dal presidente della provincia con rappresentanti dell’amministrazione, Sviluppumbria, associazioni di categoria, il Comune e gli ordini professionali dei Commercialisti e degli Avvocati. L’obiettivo è discutere sulla riapertura del mattatoio e della sede della camera di commercio, cercando soluzioni condivise per affrontare la crisi locale.

Fra le azioni decise quelle di riaprire un mattatoio gestito dal Comune di Terni e la richiesta, come tavolo, della riapertura di una sede della Camera di Commercio a Terni, infine uno sportello di collegamento per le imprese. Il lavoro però non è terminato oggi, come ha precisato il Presidente Bandecchi, quello odierno è stato solo l'inizio di un dialogo che deve unire gli attori economici e le istituzioni per sostenere le imprese e rilanciare lo sviluppo. “Al prossimo incontro – ha annunciato il Presidente - verranno invitati gli assessori regionali, De Rebotti, Meloni e De Luca. La convocazione del vertice, da parte del Presidente Bandecchi, parte dagli impegni assunti in merito all'allargamento della Zes a tutto il territorio provinciale e al sostegno al sistema delle imprese. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

