Vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci e il figlio lo denuncia | Non vuole darmi neanche un centesimo

Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto quasi 1,8 milioni di euro con un Gratta e Vinci. Ma il figlio, appena saputa la notizia, lo ha denunciato. Secondo il giovane, il padre non vuole dargli nemmeno un centesimo della vincita. La vicenda sta facendo discutere in paese, tra chi sostiene che il denaro sia una questione privata e chi invece ritiene che ci siano delle responsabilità familiari da chiarire.

Un 68enne di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, ha vinto un milione e 768 mila euro con un Gratta e Vinci "Turista per sempre". Come raccontato da Il Messaggero, la gioia della vittoria è stata spazzata via dall'amarezza per la denuncia sporta nei suoi confronti dal figlio. I due non sono in buoni rapporti. Il 68enne ha rivelato la vincita al figlio, sottolineando che non gli avrebbe dato neanche un centesimo. Così, il 40enne ha deciso di rivolgersi allo studio legale dell'Associazione Italia per denunciare il padre. L'uomo non ha un impiego fisso, ma svolge lavoretti saltuari. Per questo motivo, ritiene che il papà – ora milionario – debba mantenerlo con un assegno mensile.

