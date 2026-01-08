Vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro a Tarquinia

Un residente di Tarquinia ha recentemente vinto due milioni di euro giocando un gratta e vinci da 10 euro. Questo episodio si inserisce in un contesto in cui il Lazio si distingue come regione con numerose vincite di rilievo all'inizio del 2026. La notizia evidenzia l'interesse e la partecipazione crescente dei giocatori alle lotterie istantanee, confermando il ruolo di questa regione nel panorama delle vincite milionarie.

Il Lazio si conferma assoluto protagonista di questo avvio di 2026 sul fronte delle vincite milionarie. Dopo le tre grandi vincite della Lotteria Italia, 5 milioni di euro a Roma, 2,5 milioni a Ciampino (Roma) e 1 milione di euro ad Albano Laziale (Roma), la regione – segnala Agimeg – torna sotto.

