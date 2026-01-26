Aria di musica aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti

Sono aperte le iscrizioni per ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, un percorso formativo dedicato ai giovani talenti musicali tra i 18 e i 35 anni. Promossa da Fondazione Arezzo Wave Italia in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave, l’academy offre un’opportunità di crescita e formazione nel panorama musicale italiano. Le candidature sono aperte a tutti i giovani artisti interessati a sviluppare le proprie competenze e a confrontarsi con professionisti del settore.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Fondazione Arezzo Wave Italia apre ufficialmente le iscrizioni per ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, la nuova academy ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave e rivolta a giovani artisti e artiste di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Un percorso di formazione e pratica musicale guidato da musicisti e professionisti di primo piano della scena italiana; tra i docenti confermati figurano di Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle e Dj Ralf. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 febbraio. Requisiti e modalità di candidatura sono disponibili sui canali ufficiali di Arezzo Wave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo Wave presenta ARÌA di musica, un progetto dedicato a giovani musicisti e musiciste under 36, nato per favorire la crescita artistica e professionale.

Confagricoltura Arezzo ha aperto le iscrizioni per il corso di potatura degli olivi, rivolto agli agricoltori e appassionati del settore.

