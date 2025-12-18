Progetto stadio-clinica tutti contro tutti Bandecchi accusa la Ternana Calcio

Il progetto stadio-clinica diventa un campo di battaglia tra le parti coinvolte. Ieri, nella sala consiliare di Palazzo Spada, Stefano Bandecchi ha tenuto due conferenze stampa, alimentando tensioni e polemiche. La questione si fa sempre più complessa, con accuse e contrasti che dividono la comunità e le istituzioni, mentre il futuro del progetto rimane incerto.

Il progetto stadio-clinica è ormai un tutti contro tutti. Ieri nella sala consiliare di Palazzo Spada si sono svolte due lunghe conferenze stampa di Stefano Bandecchi. Nella prima, come presidente della Ternana Women (affiancato dall'AD Paolo Tagliavento) ha subito affrontato l'argomento clinica: "Non ci sono stati restituiti i 2 milioni, dunque la Ternana Women, tornata proprietaria del ramo d'azienda della clinica, inizierà costruirla. Siamo sereni in merito all'udienza del 27 gennaio al Tar. Decideranno i giudici, ma la Conferenza dei servizi è incancellabile e le prescrizioni vengono superate.

Stadio-clinica, Bandecchi a tutto campo: «Ternana debitrice. Ora ci pensa la Women» - «La Ternana calcio vende il ramo di azienda sanitario alla Ternana women o meglio glie lo promette come compromesso; la Ternana women paga due milioni che la Ternana calcio prende e oggi non ha ancora ... umbria24.it

"La Ternana Women è tornata proprietaria del ramo d'azienda della clinica. La costruiremo noi" - La Ternana Women, il cui presidente è Stefano Bandecchi, porterà a termine il progetto stadio clinica. rainews.it

Ternana, progetto 'Stadio-clinica' viaggio all'interno del nuovo impianto

