Progetto stadio-clinica tutti contro tutti Bandecchi accusa la Ternana Calcio

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto stadio-clinica diventa un campo di battaglia tra le parti coinvolte. Ieri, nella sala consiliare di Palazzo Spada, Stefano Bandecchi ha tenuto due conferenze stampa, alimentando tensioni e polemiche. La questione si fa sempre più complessa, con accuse e contrasti che dividono la comunità e le istituzioni, mentre il futuro del progetto rimane incerto.

progetto stadio clinica tutti contro tutti bandecchi accusa la ternana calcio

© Sport.quotidiano.net - Progetto stadio-clinica, tutti contro tutti. Bandecchi accusa la Ternana Calcio

Il progetto stadio-clinica è ormai un tutti contro tutti. Ieri nella sala consiliare di Palazzo Spada si sono svolte due lunghe conferenze stampa di Stefano Bandecchi. Nella prima, come presidente della Ternana Women (affiancato dall’AD Paolo Tagliavento) ha subito affrontato l’argomento clinica: "Non ci sono stati restituiti i 2 milioni, dunque la Ternana Women, tornata proprietaria del ramo d’azienda della clinica, inizierà costruirla. Siamo sereni in merito all’udienza del 27 gennaio al Tar. Decideranno i giudici, ma la Conferenza dei servizi è incancellabile e le prescrizioni vengono superate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Progetto nuovo stadio al Caramanico, ass. Ferrante: "Mi auguro che le decisioni vengano prese da tutti con cognizione di causa"

Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “La regione impugna il progetto Stadio-Clinica. Adesso gli facciamo male”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

VIDEO | Stadio-clinica e conflitto di interessi di Stefano Bandecchi, le Iene arrivano a Terni; I Rizzo passino la mano. Basta notizie false; Stadio-clinica, Rizzo pronto a mollare: «Dobbiamo valutare, tante le criticità»; La Ternana Women è tornata proprietaria del ramo d'azienda della clinica. La costruiremo noi.

progetto stadio clinica tuttiProgetto stadio-clinica, tutti contro tutti. Bandecchi accusa la Ternana Calcio - Il Centro Coordinamento Clubs ha depositato alla Regione "le richieste di accesso agli atti" ... sport.quotidiano.net

progetto stadio clinica tuttiStadio-clinica, Bandecchi a tutto campo: «Ternana debitrice. Ora ci pensa la Women» - «La Ternana calcio vende il ramo di azienda sanitario alla Ternana women o meglio glie lo promette come compromesso; la Ternana women paga due milioni che la Ternana calcio prende e oggi non ha ancora ... umbria24.it

progetto stadio clinica tutti"La Ternana Women è tornata proprietaria del ramo d'azienda della clinica. La costruiremo noi" - La Ternana Women, il cui presidente è Stefano Bandecchi, porterà a termine il progetto stadio clinica. rainews.it

Ternana, progetto 'Stadio-clinica' viaggio all'interno del nuovo impianto

Video Ternana, progetto 'Stadio-clinica' viaggio all'interno del nuovo impianto

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.