Ternana | Rizzo e madre ascoltate su gestione 2024-2025

La presidente della Ternana Calcio, Claudia Rizzo, è stata convocata dai magistrati per essere ascoltata in merito alla gestione del club durante gli anni 2024-2025. L'interrogatorio riguarda aspetti specifici della gestione passata, e la donna è stata chiamata come persona informata sui fatti. L'incontro si è svolto nell’ambito di un procedimento legale in corso.

La presidente della Ternana Calcio, Claudia Rizzo, sarà ascoltata dai magistrati in qualità di persona informata sui fatti riguardanti la gestione precedente del club umbro. L'indagine si concentra sul periodo tra giugno 2024 e settembre 2025, quando il controllo societario era formalmente affidato ai vecchi gestori ma di fatto esercitato da figure vicine a Massimo Ferrero. Oltre alla giovane manager ventitreenne, verrà sentita anche sua madre Laura Melis per fornire chiarimenti sulle operazioni finanziarie contestate. La nuova proprietà ha presentato esposti che denunciano irregolarità nella gestione dei fondi e nelle trattative sportive, aprendo un fronte giudiziario che potrebbe avere ripercussioni profonde sull'economia dello sport regionale.