Infedeltà patrimoniale alla Ternana lente su Massimo Ferrero | cosa dicono gli esposti della famiglia Rizzo

La procura di Terni ha aperto un fascicolo su Massimo Ferrero, coinvolto in un'inchiesta per presunta infedeltà patrimoniale legata alla Ternana calcio. La famiglia Rizzo, attuale proprietaria della società, ha presentato esposti dettagliando preoccupazioni su trasferimenti di denaro sospetti e operazioni finanziarie poco chiare. L’indagine si concentra su movimenti di fondi che, secondo gli esposti, potrebbero aver favorito Ferrero a discapito della società. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli con le analisi bancarie avviate dalla procura.

Dopo l’inchiesta dell’agenzia di stampa Agi sul giro di soldi che avrebbe toccato anche la Ternana calcio e in seguito agli esposti presentati dagli attuali proprietari della società rossoverde, la famiglia Rizzo, la procura di Terni ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di “infedeltà patrimoniale”. Come riporta la stessa agenzia di stampa, al centro degli accertamenti delegati alla guardia di finanza, ci sarebbe una prima denuncia sugli atti dell’ex consulente della società calcistica Massimo Ferrero e dell’ex amministratore unico Tiziana Pucci. La famiglia Rizzo, assistita dall’avvocato Manlio Morcella, avrebbe delineato i confronti di quello che viene definito come un vero e proprio “raggiro” per il quale, appunto, si chiede ai magistrati di andare fino in fondo rispetto all’ipotesi di infedeltà patrimoniale “in concorso” tra Ferrero e Pucci.🔗 Leggi su Ternitoday.it

