Ternana indagine procura dagli esposti della proprietà rossoverde | Claudia Rizzo e Laura Melis ascoltate dai pubblici ministeri

La procura di Terni ha avviato un’indagine in seguito agli esposti della proprietà della Ternana Calcio. La presidente del club, Claudia Rizzo, e Laura Melis sono state ascoltate dai pubblici ministeri presso gli uffici della Guardia di Finanza di Terni. L’indagine riguarda presunti aspetti legati alla gestione del club.

L'evoluzione delle denunce sulla gestione del club rossoverde dal giugno 2024 e settembre 2025. Rimane in bilico anche il futuro del club La presidente della Ternana Calcio, Claudia Rizzo, è stata ascoltata negli uffici della Guardia di Finanza di Terni dal procuratore capo Antonio Laronga. A riportarlo è l'agenzia AGI. Si tratta dell'evoluzione degli esposti presentati nelle scorse settimane dalla nuova proprietà del club umbro. La 23enne dirigente è stata sentita come persona informata sui fatti. Nelle prossime ore sarà ascoltata anche la madre, Laura Melis. Gli esposti depositati dalla famiglia Rizzo hanno dato il via a una maxi indagine sulla gestione della società nel periodo compreso tra giugno 2024 e settembre 2025, prima del passaggio di proprietà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

