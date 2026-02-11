Claudia Rizzo, 23 anni, da oggi è la prima donna a guidare la Ternana calcio. Laureata in Global Management, ha preso le redini del club umbro insieme ai genitori, Gian Luigi e Laura Melis, che possiedono il gruppo di cliniche Villa Claudia. È una svolta per il calcio, soprattutto per una squadra di Serie B.

AGI - Claudia Rizzo, 23 anni, una laurea in Global Management, proprietaria, insieme al papà Gian Luigi e alla mamma Laura Melis del gruppo cliniche 'Villa Claudia' - un fiore all'occhiello della sanità privata -, e oggi patron della Ternana calcio. Un ruolo, quest'ultimo, che la impegna ormai H24 tutti i giorni. Gli allenamenti a bordo campo, le partite in panchina - anche nel gelo di Potenza, dove, qualche settimana fa, la squadra umbra è uscita sconfitta nella Coppa Italia di serie C -, e lo studio dei bilanci. La settimana della presidente è scandita di impegni. I primi passi tra le difficoltà . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Calcio: chi è Claudia Rizzo la prima donna alla guida del club umbro

In occasione della prossima festa di San Valentino, la Ternana Calcio, attraverso la Presidente Claudia Rizzo ha regalato a Monsignor Francesco Soddu la maglia numero 10, quindi il vescovo “nuovo” trequartista rossoverde. Speriamo che lui riesca a far torn - facebook.com facebook