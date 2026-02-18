Ternana assenze ‘programmate’ alla ripresa e novità Rai Sport Dono ‘speciale’ ricevuto da Claudia Rizzo

La Ternana si è allenata mercoledì 18 febbraio all’antistadio Giorgio Taddei, nonostante alcune assenze previste. La squadra ha svolto esercizi tecnici e partitelle a tema, cercando di mantenere il ritmo dopo le due vittorie consecutive. La presenza di Rai Sport ha portato novità nel modo di seguire gli allenamenti. Claudia Rizzo ha ricevuto un dono speciale durante la sessione, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, con qualche cambiamento in formazione.

Due vittorie meritatissime per riprendere la marcia. La Ternana si è ritrovata nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio, all'antistadio Giorgio Taddei, per svolgere una seduta tecnico-atletica conclusa con partitelle a tema. La presidente Claudia Rizzo ha assistito alla prima parte della sessione, mentre il direttore dell'area tecnica Diego Foresti alla seconda. Diverse le assenze 'programmate' in ottica della gestione dei calciatori, poiché l'unico infortunato è il capitano Marco Capuano. Non hanno partecipato alla seduta Pettinari, Martella e D'Alterio, oltre naturalmente al centrale difensivo.