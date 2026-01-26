A Montecatini Terme, si prospetta una possibile svolta per le Terme, con un investitore italiano che avrebbe presentato un'offerta irrevocabile per diversi immobili. Sebbene le autorità mantengano il massimo riserbo, si fa il nome di Claudio Cardini, imprenditore pratese noto nel settore del turismo e fondatore di Human Company. La vicenda resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla possibile acquisizione.

Montecatini Terme (Pistoia), 26 gennaio 2026 – Chi sarà l’ investitore italiano che ha presentato un’offerta di acquisto irrevocabile per numerosi beni immobili delle Terme, da tre anni alle prese con un concordato preventivo in continuità? Il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Claudio Del Rosso mantengono il massimo riserbo, ma secondo le indiscrezioni il nome più accreditato è quello di Claudio Cardini, imprenditore di origine pratese, nato come artigiano del tessile prima di fare letteralmente fortuna nel mondo del turismo con la sua Human Company, che da Firenze si è espansa a macchia d’olio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terme, a Montecatini la svolta è servita. Spunta il nome dell’imprenditore pratese Cardini

Montecatini: offerta di un imprenditore per l’acquisto delle Terme. L’annuncio di GianiMontecatini potrebbe presto vedere una nuova svolta grazie a un'offerta di acquisto delle Terme da parte di un imprenditore.

Viterbese, la svolta è servita: Camilli a un passo dal ritornoLa Viterbese si avvicina a una svolta decisiva, con Camilli pronto a tornare alla guida del club.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Controllo sulle Attività delle Società Partecipate - 19/12/2025

Argomenti discussi: Offerta per le Terme di Montecatini; Una buona notizia per le Terme di Montecatini: c’è un’offerta. Sarà la volta buona?; Sicurezza urbana a Montecatini Terme, il Prefetto emette ordinanza; Terme di Montecatini, arriva un’offerta privata per gli stabilimenti storici fuori dall’accordo pubblico.

Arriva l’offerta per le Terme di Montecatini. L’annuncio di Giani in diretta: Così facciamo ripartire la cittàLa proposta è stata avanzata da un privato italiano. Nella riunione anche l’amministratore Luca Quercioli. Il sindaco Del Rosso: Ringrazio tutti per l’impegno. Il governatore: Passo avanti per la T ... msn.com

41° Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, appuntamento a marzoNel weekend del 7 e 8 marzo si accenderanno i motori: un’edizione ricca di novità e che avrà come cuore pulsante la città delle Terme Sarà un’edizione ricca di novità e con un deciso sguardo al futuro ... pistoiasport.com

Oggi Montecatini Terme ha funzionato grazie allo sport e a chi lo rende possibile. La #MontecatiniHalfMarathon è anche questo: persone che si mettono al servizio degli altri. Grazie ai volontari, guidati dalla straordinaria Antonietta Schettino - facebook.com facebook