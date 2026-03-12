Teramo | bando urgente per sfidare l’isolamento dei fragili
Un appello arriva dall’amministrazione comunale di Teramo per l’apertura immediata di un bando dedicato alla mobilità abitativa dei residenti fragili. La richiesta mira a contrastare l’isolamento di chi si trova in condizioni di vulnerabilità e necessita di supporto per trovare soluzioni abitative adeguate. La proposta è rivolta alle istituzioni per agire senza ritardi.
Un appello urgente rivolto all’amministrazione comunale di Teramo chiede l’apertura immediata di un bando per la mobilità abitativa dei residenti fragili. La richiesta, avanzata dal Segretario Provinciale del Sicet Antonio Di Berardo il 12 marzo 2026, mira a trasferire gli assegnatari degli alloggi ERP dalle frazioni isolate verso zone meglio servite della città. La questione non riguarda solo la logistica urbana, ma tocca il cuore della vita quotidiana di persone con disabilità grave o invalidità civile al 100%. Attualmente, molti cittadini risiedono in case pubbliche situate lontano dai servizi essenziali come ambulatori specialistici, farmacie e uffici amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
