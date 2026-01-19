Lavoratori call center da Treglio a Teramo | convocata riunione urgente in Regione

Lunedì 21 alle ore 11, nella sala Pastore dell’assessorato alle Attività produttive a Pescara, si terrà una riunione urgente dedicata ai lavoratori dei call center coinvolti nel cambio di appalto della Cup-call della Asl di Teramo. L'incontro è finalizzato a discutere le implicazioni e le future modalità di gestione dei servizi, coinvolgendo le parti interessate e le rappresentanze sindacali.

È convocata per mercoledì 21, alle ore 11, nella sala Pastore dell’assessorato alle Attività produttive a Pescara, la riunione dedicata al cambio di appalto Cup-call center della Asl di Teramo. Dal 1° gennaio i 13 lavoratori (che oggi sono rimasti in 11) sono stati costretti a spostarsi dalla sede di Treglio nella nuova voluta nel capoluogo teramano. Su impegno preso lo scorso 29 dicembre all’Aquila, in occasione della seduta della conferenza dei capigruppo del consiglio regionale, presieduta da Lorenzo Sospiri, l'incontro si sarebbe dovuto tenere entro il 15 gennaio. A seguito dell'impegno disatteso, i sindacati e anche esponenti del consiglio regionale avevano invocato subito una nuova riunione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il gruppo Abruzzo Insieme si oppone al bando per la gestione dei call center del CUP, che potrebbe mettere a rischio numerosi posti di lavoro tra Treglio e Teramo. La posizione evidenzia le preoccupazioni degli operatori e delle istituzioni locali, sottolineando l’importanza di preservare l’occupazione e garantire servizi efficienti nel rispetto delle esigenze del territorio.

La situazione dei lavoratori del call center di Treglio, impegnati nella commessa della Asl di Teramo, ripropone il tema del rispetto e delle condizioni di lavoro. I dipendenti affrontano quotidianamente lunghi spostamenti per mantenere il proprio impiego, evidenziando l’assenza di una reale attenzione da parte delle istituzioni regionali. È importante affrontare questa vertenza con concrete proposte volte a migliorare le condizioni dei lavoratori coinvolti.

