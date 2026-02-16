Trapianti pediatrici | emergenza organi fragili e complicanze Schillaci ordina un’indagine urgente
Il ministro Schillaci ha ordinato immediatamente un’indagine dopo aver appreso che i trapianti pediatrici sono in crisi a causa di organi fragili e di un aumento delle complicanze. I medici segnalano che i bambini in attesa di trapianto rischiano di perdere organi vitali come reni e polmoni, spesso già compromessi. Recenti dati mostrano anche un incremento di problemi come emorragie e infezioni, che complicano ulteriormente il percorso di cura.
Emergenza Trapianti Pediatrici: Reni, Polmoni e un Sistema Sotto Pressione. Un quadro clinico sempre più preoccupante per i bambini in attesa di trapianto: un report di esperti ha rivelato una crescente compromissione di organi vitali come reni e polmoni, unita all’aumento di complicanze come emorragie e infezioni. La situazione, definita “inaccettabile” dal Ministro della Salute Roberto Schillaci, solleva interrogativi sulla gestione dei trapianti pediatrici in Italia e richiede un’indagine urgente. Un Allarme Silenzioso: La Complessità dei Trapianti Pediatrici. La salute dei bambini in attesa di trapianto è al centro di un’emergenza che si dipana tra le corsie degli ospedali italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu
"I trapianti pediatrici? Sono tra il 5 e l'8%"
Renato Romagnoli, coordinatore regionale dei trapianti in Piemonte e Valle d'Aosta, ha spiegato che i trapianti pediatrici rappresentano solo tra il 5 e l’8% di tutte le operazioni.
I trapianti di cuore pediatrici sono interventi rari
Giuseppe, un bambino di otto anni di Torino, ha appena ricevuto un trapianto di cuore dopo mesi di attesa, un intervento che in Italia avviene raramente e richiede condizioni estremamente precise.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
