Trapianti pediatrici | emergenza organi fragili e complicanze Schillaci ordina un’indagine urgente

Il ministro Schillaci ha ordinato immediatamente un’indagine dopo aver appreso che i trapianti pediatrici sono in crisi a causa di organi fragili e di un aumento delle complicanze. I medici segnalano che i bambini in attesa di trapianto rischiano di perdere organi vitali come reni e polmoni, spesso già compromessi. Recenti dati mostrano anche un incremento di problemi come emorragie e infezioni, che complicano ulteriormente il percorso di cura.

Emergenza Trapianti Pediatrici: Reni, Polmoni e un Sistema Sotto Pressione. Un quadro clinico sempre più preoccupante per i bambini in attesa di trapianto: un report di esperti ha rivelato una crescente compromissione di organi vitali come reni e polmoni, unita all’aumento di complicanze come emorragie e infezioni. La situazione, definita “inaccettabile” dal Ministro della Salute Roberto Schillaci, solleva interrogativi sulla gestione dei trapianti pediatrici in Italia e richiede un’indagine urgente. Un Allarme Silenzioso: La Complessità dei Trapianti Pediatrici. La salute dei bambini in attesa di trapianto è al centro di un’emergenza che si dipana tra le corsie degli ospedali italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Renato Romagnoli, coordinatore regionale dei trapianti in Piemonte e Valle d'Aosta, ha spiegato che i trapianti pediatrici rappresentano solo tra il 5 e l’8% di tutte le operazioni.

Giuseppe, un bambino di otto anni di Torino, ha appena ricevuto un trapianto di cuore dopo mesi di attesa, un intervento che in Italia avviene raramente e richiede condizioni estremamente precise.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.