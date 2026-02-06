La gatta sul tetto che scotta il capolavoro di Tennessee Williams sul palco del Verdi

Sotto la lente impietosa di Tennessee Williams, la famiglia non è mai un rifugio, ma un campo di battaglia. Una casa elegante diventa una trappola, i legami si trasformano in maschere, l’amore si confonde con il ricatto. “La gatta sul tetto che scotta” è uno dei testi più feroci e dolorosi del teatro del Novecento: un’opera che scava nelle ipocrisie domestiche per rivelare, senza sconti, le contraddizioni di un intero sistema sociale. Questo capolavoro arriva ora al Teatro Verdi di Pordenone per un nuovo, atteso appuntamento della programmazione Prosa, venerdì 6 e sabato 7 febbraio alle 20.30 e domenica 8 febbraio alle 16.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

