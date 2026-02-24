Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams in scena al Teatro Chiesa

Ha debuttato al prestigioso Teatro LAC di Lugano la nuova edizione di un classico (ma poco conosciuto) del teatro del Novecento. "Improvvisamente l'estate scorsa", capolavoro in un atto, scritto da Tennessee Williams nel 1957, ma ambientato negli anni Trenta, andò in scena nell'off-Broadway nel 1958 e divenne celebre film l'anno dopo, diretto da Joseph Mankiewicz, con Katharine Hepburn, Montgomery Clift e Liz Taylor. «Il testo è una disturbante discesa agli inferi animata da personaggi che sono vittime e carnefici allo stesso tempo – spiega Cordella – i gesti di affetto diventano strumenti di manipolazione per ottenere soldi, sesso o per nascondere la verità. Improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams in scena al Teatro ChiesaLa nuova versione italiana, con la traduzione di Monica Capuani, arriva al Teatro Ivo Chiesa da venerdì 27 a domenica 1° marzo, con la regia di Stefano Cordella, quarantenne, laurea in psicologia e ...