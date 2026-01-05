La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali, in vigore dalle 23. La decisione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e mira a informare i cittadini sulle potenziali condizioni meteorologiche avverse. È importante prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali e adottare le necessarie precauzioni durante il periodo di allerta.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026 alle 23.59 di domani 6 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Leggi anche: La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Leggi anche: La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nelle emergenze non crollano solo case ma anche certezze; Allerta meteo gialla in Campania: il nuovo avviso della Protezione Civile; Nuova allerta meteo gialla in Campania dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio per 24 ore; Meteo. Allerta gialla su parte della Campania dalle 15 di oggi per temporali. Temporali in Campania, da stanotte è allerta meteo - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23. msn.com

Prorogata l’allerta meteo in Campania: temporali per l’intera giornata del 6 gennaio - Anche nel resto della settimana pioverà: unico “sprazzo” di sole giovedì. fanpage.it

Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio idrogeologico - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per temporali, valido dalle ore 15 di oggi, domenica 4 gennaio, fino alle ore 15 di domani, lunedì 5 ... irpinianews.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla in: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. - facebook.com facebook

"Il Premio Epifania alla Protezione civile è il riconoscimento a una comunità di volontari, l’esercito della solidarietà nato nel 1976”. Così @Riccardi_FVG a Tarcento tinyurl.com/bdfpk6e5 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.