la protezione civile della campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla a causa di temporali previsti nelle prossime ore. L’allerta sarà valida dalle 6 di martedì 23 dicembre alle 6 di mercoledì 24 dicembre, in conformità alle indicazioni del Centro Funzionale. È importante mantenere attenzione alle comunicazioni ufficiali e adottare le cautele necessarie per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 24 dicembre.Si prevedono precipitazioni a carattere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

