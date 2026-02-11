Destra il cuore pulsante di FnV nel triangolo Viareggio-Lucca-Pisa

La destra torna a far parlare di sé nel cuore della Toscana, in un’area che molti conoscono come il triangolo tra Viareggio, Pisa e Lucca. Dopo anni di silenzio, alcuni esponenti di Forza Italia e della Lega stanno cercando di rafforzare i loro collegamenti in questa zona, puntando a riconquistare consensi. Nel frattempo, la politica locale si muove sotto gli occhi di tutti, tra incontri e promesse, mentre gli elettori osservano attentamente.

Firenze, 11 feb. (askanews) – C’è stato un tempo in cui la politica passava per il triangolo di terre tra Rignano sull’Arno, Montelupo Fiorentino e Laterina. Paesi toscani che nei palazzi romani non avevano mai sentito nominare, ma che poi furono costretti a conoscere: al governo, nel 2015, c’erano Matteo Renzi (Rignano) premier, Maria Elena Boschi (Laterina) ministra per le Riforme, Luca Lotti (Montelupo Fiorentino) sottosegretario a Palazzo Chigi. Come è finita si sa, oggi il vento è cambiato e anche il triangolo si è spostato, geograficamente e politicamente. Sulla costa, a destra, sempre in Toscana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Viareggio Pisa Lucca

Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si trasformeranno in un grande palcoscenico per il Carnevale di Viareggio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viareggio Pisa Lucca

Argomenti discussi: Da Tolkien a Gramsci, a Pasolini: così destra e sinistra litigano sul pantheon di scrittori e cantanti; Villeroy de Galhau lascia la Banque de France: così Parigi vuole proteggersi dal populismo di destra; Carnevale 'olimpico' tra musica, cibo e tradizioni. Il programma completo.

Destra, il cuore pulsante di FnV nel triangolo Viareggio-Lucca-PisaFirenze, 11 feb. (askanews) – C’è stato un tempo in cui la politica passava per il triangolo di terre tra Rignano sull’Arno, Montelupo Fiorentino e Laterina. Paesi toscani che nei palazzi romani non a ... ildenaro.it

Da Tolkien a Gramsci, a Pasolini: così destra e sinistra litigano sul pantheon di scrittori e cantantiElly Schlein ha puntato sull'autore del «Signore degli Anelli», simbolo della destra di Giorgia Meloni. Il caso di De Andrè e Guccini ... roma.corriere.it

A marzo nuovi tavoli su Lucca-Aulla, Firenze-Viareggio ed Empoli-Siena. Confermato ad aprile il secondo incontro sulle linee aretina e Faentina https://bit.ly/RTpendolari26 - facebook.com facebook