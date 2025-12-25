In onda il 25 dicembre su Sky Tg24 e su Sky Arte il 27 arriva Il sogno bianco - Dietro le quinte de "Il lago dei cigni" al Teatro alla Scala, un documentario che mostra come oltre i riflettori ci sia un perfetta macchina fatta di un incredibile insieme di tante figure professionali. Quando pensiamo al balletto pensiamo a Il Lago dei cigni, l'opera di Pëtr Il'i??ajkovskij che ha cambiato per sempre l'immaginario legato a quest'arte. I tutù voluminosi, la corona di piume tra i capelli di Odette, i movimenti sinuosi che richiamano un battito d'ali sono tutti elementi impressi nelle nostre menti quando richiamiamo alla memoria immagini di danza classica perché quest'opera ci ha segnato fin nel profondo, entrando nel tessuto sociale e nelle conoscenze anche dei non appassionati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - ll sogno bianco: viaggio nel cuore pulsante de Il Lago dei Cigni e nella magia della Scala

