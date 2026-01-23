Rimborsi Iva 2026 più veloci il piano dell' Agenzia delle Entrate | tempi importi e chi può richiederli

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato un nuovo piano per rendere più rapide le procedure di rimborso dell’IVA nel 2026. La misura mira a semplificare i tempi di restituzione, coinvolgendo imprese e professionisti. In questa guida, si approfondiscono i tempi, gli importi e i requisiti per richiedere i rimborsi, offrendo informazioni chiare e aggiornate sulle novità previste.

Finalmente una buona notizia per milioni di italiani. Per il 2026 l'Agenzia delle Entrate ha lanciato un piano per accelerare i rimborsi Iva, restituendo così miliardi di euro bloccati da anni nelle casse dello Stato. Famiglie, partite Iva e imprese potranno dire addio alle code e alle pratiche infinite, grazie a procedure digitalizzate e tempi record. Un intervento atteso da tempo, che promette di iniettare liquidità nell'economia reale e sostenere i consumi in un anno segnato dalle incertezze e dalle tensioni geopolitiche. Le novità Il cuore del provvedimento è la piattaforma FiscoOnline 2.0, attiva da gennaio 2026, con moduli precompilati basati sui dati della dichiarazione IVA 2025.

Nel 2026 ci saranno molti più controlli fiscali: cosa prevede il nuovo piano dell’Agenzia delle EntrateNel 2026, l'Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un piano che prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale.

