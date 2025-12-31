Manovra FedAPI chiede procedure rapide per artigiani e Pmi

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio, l’attenzione si concentra sull’attuazione delle nuove norme. FedAPI richiede procedure snelle e semplificate per artigiani e PMI, per favorire una più efficiente ripresa economica. La corretta applicazione delle disposizioni sarà fondamentale per sostenere le imprese italiane in un contesto di continuo cambiamento e sviluppo.

