Al via un nuovo corso per volontari del 118

Da novaratoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è partito un nuovo corso gratuito per volontari del 118. Si rivolge a chi già opera o vuole entrare nel mondo del soccorso, preparandoli a intervenire con le ambulanze del servizio di emergenza-urgenza. L’obiettivo è rafforzare le competenze di chi si mette a disposizione della comunità in situazioni di emergenza.

Arriva un nuovo corso gratuito per volontari soccorritori e soccorritrici, finalizzato all’attività sulle ambulanze del servizio di emergenza-urgenza 118.L’incontro, organizzato dall’associazione Anpas Croce Verde Verbania, è in programma giovedì 19 febbraio alle ore 20.30, presso la sede della.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Volontari 118

Al via un nuovo corso per volontari Cri a San Nicolò

Croce Rossa Italiana, al via il nuovo corso per volontari

La Croce Rossa Italiana di Lecce apre le iscrizioni per un nuovo corso di volontariato a Tricase.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mestre, in fiamme un appartamento: evacuato uno stabile di 4 piani - TG Plus NEWS Venezia

Video Mestre, in fiamme un appartamento: evacuato uno stabile di 4 piani - TG Plus NEWS Venezia

Ultime notizie su Volontari 118

Argomenti discussi: Al via un nuovo programma formativo : La valorizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione della spesa: le leve dell’efficienza energetica; Filming Cagliari 2025, al via il nuovo avviso per sostenere le produzioni audiovisive in città; Un nuovo modo di fare musica a scuola: al via l’accordo tra Trinity College London e CNAPM; La Croce Rossa apre le porte a nuovi volontari: al via un nuovo corso di formazione.

al via un nuovoAl via un nuovo corso per volontari del 118Arriva un nuovo corso gratuito per volontari soccorritori e soccorritrici, finalizzato all’attività sulle ambulanze del servizio di emergenza-urgenza 118. novaratoday.it

Veneto. Al via il progetto del nuovo Ospedale della Donna e del BambinoSarà completato in 3-4 anni, ma è già realtà. E' stato, infatti, inaugurato un nuovo padiglione ad hoc all’interno del complesso di Borgo Trento. Per Coletto il progetto è una rivoluzione per la ... quotidianosanita.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.