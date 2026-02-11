Al via un nuovo corso per volontari del 118

Questa mattina è partito un nuovo corso gratuito per volontari del 118. Si rivolge a chi già opera o vuole entrare nel mondo del soccorso, preparandoli a intervenire con le ambulanze del servizio di emergenza-urgenza. L’obiettivo è rafforzare le competenze di chi si mette a disposizione della comunità in situazioni di emergenza.

Arriva un nuovo corso gratuito per volontari soccorritori e soccorritrici, finalizzato all'attività sulle ambulanze del servizio di emergenza-urgenza 118.L'incontro, organizzato dall'associazione Anpas Croce Verde Verbania, è in programma giovedì 19 febbraio alle ore 20.30, presso la sede della.

La Croce Rossa Italiana di Lecce apre le iscrizioni per un nuovo corso di volontariato a Tricase.

