Mojtaba ha dichiarato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso, mentre droni sono stati individuati sulla base italiana a Erbil. Durante la notte si sono verificati attacchi su larga scala a Teheran, e tre navi sono state colpite nello stretto di Hormuz. La nostra base in Iraq è stata anch'essa presa di mira.

Colpita la nostra base in Iraq. L'Idf: attacchi su larga scala nella notte a Teheran. Colpite tre navi a Hormuz. Trump aumenta il conteggio, affondati 31 posamine di Teheran. Meloni riferisce in Parlamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Prime parole di Mojtaba (che non si mostra): «Lo stretto di Hormuz continuerà ad essere chiuso» |Droni sulla base italiana a Erbil

