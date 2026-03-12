Ovazione per Rosa Feola al Teatro San Carlo | incanta la sua Lucia di Lammermoor

Al Teatro San Carlo di Napoli, Rosa Feola ha ricevuto dieci minuti di applausi e una lunga ovazione dopo aver interpretato Lucia di Lammermoor di Donizetti nella prima dello spettacolo andato in scena martedì sera. Il pubblico presente ha mostrato grande entusiasmo, riconoscendo la performance del soprano nel ruolo principale. La serata si è conclusa con una calorosa accoglienza per la cantante.