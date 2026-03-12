Ovazione per Rosa Feola al Teatro San Carlo | incanta la sua Lucia di Lammermoor
Al Teatro San Carlo di Napoli, Rosa Feola ha ricevuto dieci minuti di applausi e una lunga ovazione dopo aver interpretato Lucia di Lammermoor di Donizetti nella prima dello spettacolo andato in scena martedì sera. Il pubblico presente ha mostrato grande entusiasmo, riconoscendo la performance del soprano nel ruolo principale. La serata si è conclusa con una calorosa accoglienza per la cantante.
Dieci minuti di applausi e una lunga ovazione per Rosa Feola al Teatro San Carlo. Il soprano è stata protagonista nel ruolo del titolo alla prima di “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, andata in scena martedì sera e accolta con grande entusiasmo dal pubblico del lirico napoletano.Sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Articoli correlati
Tre arti in scena al Fantoni Hub: suggestioni da “Lucia di Lammermoor”Il progetto crea un dialogo con la città e lo spazio urbano: tutti i progetti saranno fruibili infatti dalle vetrine del Fantoni Hub.
Leggi anche: Alle origini del San Carlo, nel libro di Stefania Prisco il teatro napoletano al tempo di Carlo di Borbone
Contenuti e approfondimenti su Rosa Feola
Discussioni sull' argomento Ovazione per Rosa Feola al Teatro San Carlo: incanta la sua Lucia di Lammermoor; TEATRO SAN CARLO - Dieci minuti di applausi e ovazione per Rosa Feola, protagonista in Lucia di Lammermoor.
Lucia di Lammermoor al San Carlo, 'ruolo iconico' per Rosa FeolaFinalmente Lucia: sarà quasi un debutto per la grande voce di Rosa Feola la 'Lucia di Lammermoor' in scena da mercoledì 11 marzo (ore 20:00) al Teatro di San Carlo. (ANSA) ... ansa.it
Lucia di Lammermoor al San Carlo: Rosa Feola interpreta un ruolo iconicoDa mercoledì 11 marzo 2026, con un’interpretazione attesa da oltre un decennio, Rosa Feola interpreterà Lucia nel capolavoro di Gaetano Donizetti al Teatro di San Carlo di Napoli. Per la sua voce, que ... it.blastingnews.com
Lucia di Lammermoor, Rosa Feola al San Carlo diretta da Lanzillotta x.com
Lucia di Lammermoor al San Carlo, 'ruolo iconico' per Rosa Feola. Dall'11 marzo, Lanzillotta dirige capolavoro 'napoletano' di Donizetti #ANSA - facebook.com facebook