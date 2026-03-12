Teatro contro la violenza | 4 attori in un ascensore bloccato

Sabato 28 marzo alle 21 si terrà al Teatro Laura Betti di Casalecchio lo spettacolo teatrale “Fame d’amore”. Quattro attori saranno protagonisti di una performance che si svolgerà all’interno di un ascensore bloccato, portando in scena un confronto diretto sulla tematica della violenza attraverso l’uso del teatro. L’evento coinvolgerà il pubblico in una narrazione dal vivo e immersiva.

Lo spettacolo teatrale ‘Fame d’amore’ si terrà sabato 28 marzo alle 21 al Teatro Laura Betti di Casalecchio. La commedia, interpretata da quattro attori e diretta da Francesca Calderara, sostiene il progetto contro la violenza sulle donne dell’onlus La Stella di Daniele. La trama ruota attorno a un ascensore bloccato dove quattro sconosciuti devono affrontare le proprie fragilità emotive in uno spazio ristretto senza via di fuga. L’iniziativa combina ironia ed empatia per stimolare un confronto profondo sui temi della solitudine e del bisogno di riconoscimento. L’ingresso è gratuito ma richiede prenotazione obbligatoria tramite Vivaticket. Durante la rappresentazione sarà possibile effettuare una donazione libera a favore del progetto Il mio corpo è un tempio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

