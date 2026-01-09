Teatro al via lo spettacolo ' Scandalo' con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino

Al Teatro Nuovo prende il via lo spettacolo ‘Scandalo’, parte della stagione di prosa. La rappresentazione vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino, accompagnati da Orsetta De' Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella. Uno spettacolo che propone una narrazione attenta e coinvolgente, nel rispetto delle tradizionali modalità teatrali, offrendo al pubblico una proposta culturale di qualità.

Prosegue al Teatro Nuovo la stagione di prosa con lo spettacolo 'Scandalo', che vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino, e con Orsetta De' Rossi, Angelo Tanzi, Matilde Pacella. Autore e regia di Ivan Cotroneo, con scene di Monica Sironi e produzione Diana Oris.

