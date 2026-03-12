Il nuovo appuntamento della stagione teatrale tra Castel del Piano e Arcidosso vede in scena

Il nuovo appuntamento della stagione teatrale tra Castel del Piano e Arcidosso promossa dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo è in programma oggi alle 21 nel teatro di Castel del Piano con lo spettacolo ’Amori impossibili – ovvero Lettera del soldato e Lettera di bambola’ di Barbara Nativi, con Teresa Fallai e Vieri Raddi, per la regia, scene, costumi e luci di Dimitri Milopulos. La produzione è firmata Teatro della Limonaia Ets. Lo spettacolo intreccia due intense storie d’amore impossibile, raccontate attraverso lettere e confessioni che attraversano il tempo e lo spazio. Due vicende... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatri d’Amiata. Amori impossibili di soldato e bambola

Articoli correlati

Gli amori impossibili. Tra fiaba e riflessioneDomenica primo marzo alle 21 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari va in scena Amori impossibili ovvero Lettera del soldato e Lettera...

Teatri dell’Amiata , ci siamo. I grandi classici tornano in chiave contemporaneaARCIDOSSO Si apre all’insegna dei grandi classici, riletti in chiave contemporanea, la Stagione Teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone...

Altri aggiornamenti su Teatri d'Amiata Amori impossibili di...

Argomenti discussi: Teatri d’Amiata. Amori impossibili di soldato e bambola.

Amori impossibili: lo spettacolo in scena al Teatro amiatinoCastel del Piano (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione ... grossetonotizie.com

Teatro, ecco la nuova stagione. La prosa torna a riaccendere i palcoscenici dell’AmiataRiparte martedì 27 la nuova stagione dei Teatri d’Amiata, il progetto culturale condiviso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano che unisce, anche per questo anno, il Teatro degli Unanimi di ... lanazione.it