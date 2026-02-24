Domenica primo marzo alle 21 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari va in scena Amori impossibili ovvero Lettera del soldato e Lettera di bambola, di Barbara Nativi, nuova produzione del Teatro della Limonaia Ets. I due testi nascono come ‘puntata pilota’ del progetto Lettere, ideato dalla Nativi quasi trent’anni fa e presentato in forma di lettura nel marzo 1998. Oggi approdano finalmente in scena insieme, in forma compiuta di spettacolo, dopo essere stati più volte proposti solo come letture. L’ispirazione arriva dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, Il soldatino di piombo: un racconto che diventa spunto per invitare il pubblico – giovani e adulti – a sospendere per un momento il ritmo serrato della quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Cenerentola”, un balletto che fa della fiaba riflessione sulla danza“Cenerentola” è un balletto che, attraverso la fiaba, invita a riflettere sulla danza come forma di espressione.

Valentino, l’eredità contesa tra il compagno Bruce e gli ex amoriValentino Garavani, noto come l’ultimo imperatore della moda, lascia un’eredità che ancora divide.

ERA INVISIBILE AL PROPRIO MATRIMONIO… FINCHÉ UN BIGLIETTO MISTERIOSO FECE CIÒ CHE SUO ..

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli amori impossibili. Tra fiaba e riflessione; L’amore esiste (2013) di Ferzan Özpetek, poesia che svela il mistero profondo dell’amare; Libri d'amore e romanzi rosa da leggere e regalare; Una spada per Lady Oscar: Ep. 20 - Un amore impossibile Video.

17 storie d’amore vere tra scrittori che ti lasceranno senza fiatoScopri le storie d'amore più celebri ed emozionanti della letteratura mondiale: amanti, muse e compagni di vita che hanno condiviso il peso della penna e il tormento della creazione. libreriamo.it

Edwige Fenech, tra gli ex Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo/ Storie d’amore importantiEdwige Fenech, chi sono gli ex compagni dell'attrice: dalla storia con Luciano Martino al lungo amore con Luca Cordero di Montezemolo Sono stati tanti gli uomini nella vita di Edwige Fenech, che hanno ... ilsussidiario.net

Amore è che l’amore esiste. Non dimentichiamo mai le persone che abbiamo amato, perché rimangono sempre con noi; qualcosa le lega a noi in modo indissolubile, anche se non ci sono più. Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amor - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Il Colibrì” di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo | La vita dello specialista romano Marco Carrera si dipana fra amori impossibili, conflitti famigliari e fortuite coincidenze | Dal romanzo omonimo di Sandro V x.com