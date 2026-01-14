Cinque anni per abusi su una bimba Bordonali | Pena inadeguata ferisce la dignità della vittima

La parlamentare della Lega Simona Bordonali ha commentato la sentenza di cinque anni di reclusione per l’autore degli abusi su una bambina di dieci anni a Collio. Secondo Bordonali, la pena risulta inadeguata e non rispetta la dignità della vittima, sollevando una riflessione sulla giustizia e sulla tutela dei minori in casi di abuso.

Dura presa di posizione della parlamentare della Lega Simona Bordonali dopo la sentenza che ha condannato a cinque anni di reclusione l'autore degli abusi avvenuti a Collio ai danni di una minore che, all'epoca dei fatti, aveva dieci anni. Una decisione che, secondo l'esponente leghista, "lascia.

