Raccordo e tangenziale lavori notturni | chiusure per due notti

Questa notte e quella successiva, il raccordo A23 e la tangenziale di Udine resteranno chiusi in alcuni punti per lavori di manutenzione. Gli interventi riguardano un cavalcavia e richiedono la sospensione temporanea degli svincoli esterni di Udine nord. Chi guida in zona dovrà fare attenzione alle variazioni della viabilità e pianificare diversamente i propri spostamenti.

Due notti di interventi e qualche modifica alla viabilità. Sul raccordo A23 Udine–Tarvisio – Tangenziale di Udine (R34) sono in programma lavori di manutenzione a un cavalcavia che comporteranno chiusure temporanee degli svincoli esterni di Udine nord. Gli interventi sono previsti nelle notti di.

