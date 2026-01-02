Caffaz | Una strada panoramica piena di buche e pericoli

Il consigliere Simone Caffaz ha richiesto un intervento urgente di manutenzione lungo via Monteverde, una strada panoramica molto frequentata e caratterizzata da numerose buche e potenziali pericoli. La richiesta mira a garantire la sicurezza degli utenti e a preservare il valore paesaggistico di questa arteria, che rappresenta un elemento importante per la viabilità e il patrimonio locale. È fondamentale intervenire rapidamente per risolvere le criticità segnalate.

"Serve un intervento urgente di manutenzione lungo via Monteverde ". L'appello è del consigliere Simone Caffaz con un invito all'amministrazione ad agire in tempi rapidi alla sistemazione di una strada ad alta densità veicolare e dall'alto valore panoramico. "Siamo consapevoli che la sindaca Serena Arrighi sia abituata a transitare quotidianamente solo lungo la via Aurelia - ironizza il consigliere - nel tratto di strada che congiunge Carrara con Querceta. Sarebbe raccomandabile che ogni tanto percorresse alcuni tratti delle strade cittadine, che si trovano in uno stato di tale degrado che non è necessario commentare ulteriormente e questo nonostante gli ingenti fondi che sono destinati al loro ripristino e che derivano anche dalla tassazione sul lapideo, risorse aggiuntive rispetto a qualsiasi altro Comune".

