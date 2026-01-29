Buche per le strade di Modena due squadre per le chiusure d' emergenza

Da oggi le strade di Modena sono sotto assedio. Due squadre sono già al lavoro per chiudere le buche più pericolose, mentre i cittadini iniziano a segnalare i punti più critici. Le strade sono piene di voragini e, tra le auto che passano, è difficile evitarle. La città si muove per sistemare il prima possibile, ma il problema resta evidente.

Da oggi, giovedì 29 gennaio, si apre la 'caccia' alle buche. Una 'caccia' non particolarmente complessa, immaginiamo, dato che più in molte zone della città è più difficile schivarle che scovarle. Il tema è da tempo in cima all'agenda dell'Amministrazione, seppur su questo fronte siamo ancora.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Modena Buche Quel robot che scende sottoterra per salvare le strade di Monza e Brianza dalle buche Lavori sulla tangenziale Nord, tre giorni di chiusure: le strade alternative Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Modena Buche Argomenti discussi: Strade pericolose, migliora la manutenzione ma Roma è ancora la capitale delle buche; Casale: Andiamo tutto a 30 all’ora per fare meno buche nelle strade; Buche, al via la manutenzione di strade e marciapiedi nell'ottava circoscrizione: ecco come cambia la viabilità; Buche nelle strade di Monza, il caso arriva in Consiglio comunale. Pericolo stradale a Marsala: buche profonde nella zona di contrada CasazzeLe buche nelle periferie di Marsala rappresentano una criticità ricorrente segnalata più volte dai cittadini, soprattutto nelle contrade. La richiesta che arriva da contrada Casazze si inserisce in un ... marsalalive.it Buche nelle strade di Monza, il caso arriva in Consiglio comunaleInterrogazione di Forza Italia: «Problema di sicurezza per ciclisti e automobilisti». Il Comune risponde: stanziati più fondi per la manutenzione. mbnews.it *Salerno, strade groviera: voragini in via San Leonardo* Asfalto saltato e buche profonde in via San Leonardo, proprio di fronte all’ingresso dell’Agenzia delle Entrate. La situazione è critica: si parla di vere e proprie voragini che mettono a rischio la sicurezza facebook Strade piene di buche: a Calvisano è tempo di interventi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.