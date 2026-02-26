Perdite 6 milioni di euro | l' anno nero del colosso tedesco Puma

Il 2025 si è concluso con Puma alle prese con una difficile situazione finanziaria, che ha portato a perdite per circa sei milioni di euro. L'azienda sta affrontando un periodo di cambiamenti significativi, con interventi sulla strategia e sul modello di business per rispondere alle sfide del mercato. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per stabilizzare la posizione dell'impresa.

Il 2025 si è chiuso con una performance estremamente impegnativa per Puma, segnando una fase di profonda ridefinizione del modello di business e della posizione del marchio nel panorama sportivo globale. I numeri raccontano una situazione critica ma non definitiva, con segnali che orientano una trasformazione in chiave di redditività e di valore per gli azionisti. Il bilancio consolidato al termine dell'esercizio evidenzia una perdita netta di 643,6 milioni di euro rispetto all'utile di 280,7 milioni del precedente. I ricavi si sono attestati a 7,29 miliardi, con un calo complessivo di -13,1%. In risposta a questo scenario, il management ha annunciato l'azzeramento del dividendo e avviato una ristrutturazione strutturale, accompagnata da misure volte a rimodellare il portafoglio prodotti e la rete distributiva.