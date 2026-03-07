BRT a Taranto Di Bello chiede chiarimenti sugli abbattimenti di alberi in città

Il consigliere comunale ha presentato un’interrogazione riguardo agli abbattimenti di alberi in città, chiedendo chiarimenti su questa decisione. La questione riguarda le modalità e le motivazioni che hanno portato alla rimozione di alcuni alberi nel centro urbano. La richiesta di spiegazioni si rivolge all’amministrazione comunale, che dovrà rispondere alle domande poste dall’esponente politico.

Il consigliere comunale Mirko Di Bello ha presentato un'interrogazione formale alle direzioni comunali per fare chiarezza sugli interventi di abbattimento di alberature segnalati lungo via Mediterraneo, corso Italia e in altre zone della città potenzialmente coinvolte dai lavori per la realizzazione della linea BRT – Bus Rapid Transit. L'iniziativa nasce dalla necessità di ottenere informazioni dettagliate sugli interventi che stanno interessando alcune importanti arterie urbane e che potrebbero estendersi ad altri tratti della viabilità cittadina. Con l'atto depositato, il consigliere chiede all'amministrazione comunale di fornire dati precisi sul numero complessivo delle alberature interessate dagli abbattimenti collegati al progetto BRT, con l'indicazione delle vie e dei tratti stradali coinvolti.

Alberi malati e pericolosi: scattano gli abbattimenti in città
Lucca, 26 gennaio 2026 - Nei prossimi giorni saranno abbattuti nove alberi in condizioni di grave deperimento e pericolo di schianto

