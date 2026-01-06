Il Comune ha censito 4.383 alberi e venerdì presenta alla cittadinanza il suo patrimonio verde

Il Comune di Montegrotto Terme ha completato il censimento di 4.383 alberi presenti sul territorio comunale, rappresentando un importante passo nella tutela e gestione del patrimonio verde locale. Venerdì sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza il risultato di questa attività, che contribuisce alla valorizzazione e alla cura degli spazi verdi pubblici. Un'iniziativa finalizzata a promuovere la consapevolezza sull’importanza degli alberi per l’ambiente e la qualità della vita.

Sono 4.383 gli alberi censiti sul territorio comunale di Montegrotto Terme nell'ambito del primo censimento completo del patrimonio arboreo pubblico. Il lavoro, durato nove mesi e realizzato da un pool di agronomi forestali specializzati, sarà presentato venerdì 9 gennaio alle 21 al Centro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

