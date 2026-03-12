Swiatek distrugge Muchova | 6-2 6-0 Pegula vince

Nella notte di Indian Wells, Iga Swiatek ha battuto Karolina Muchova con un punteggio di 6-2, 6-0, mentre Pegula ha conquistato la vittoria in un altro match. La partita tra Swiatek e Muchova si è conclusa con un risultato schiacciante a favore della tennista polacca. La sfida si è svolta sul campo principale del torneo statunitense.

La notte di Indian Wells ha Iga Swiatek imporsi nettamente su Karolina Muchova con un risultato di 6-2, 6-0, confermando la sua dominanza sulla scena del tennis femminile. Parallelamente, Jessica Pegula ha superato Belinda Bencic in un match serrato che si è deciso al tie-break del secondo set. Queste vittorie hanno proiettato entrambe le atlete nei quarti di finale del torneo WTA 1000 in California. L'incontro tra la polacca e la ceca si è risolto in poco più di un'ora, con Swiatek che ha inflitto un bagel nel secondo set, dimostrando una superiorità tecnica schiacciante. La svizzera Bencic ha invece offerto una resistenza maggiore contro l'americana Pegula, costringendo il match a prolungarsi fino allo spareggio decisivo.