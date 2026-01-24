australian open 2026 swiatek pegula e anisimova volano agli ottavi di finale

All'Australian Open 2026, Swiatek, Pegula e Anisimova avanzano agli ottavi di finale nel torneo di singolare femminile. La giornata, caratterizzata da temperature elevate, ha visto completarsi gli incontri dei sedicesimi della parte bassa del tabellone, consolidando il quadro delle qualificazioni per la fase successiva della competizione.

Nella giornata in cui il gran caldo condiziona il programma il torneo di singolare femminile degli Australian Open completa l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte bassa. Iga Swiatek accede agli ottavi dopo aver perso un set. Passano il turno anche le statunitensi Amanda Anisimova e Jessica Pegula, quest’ultima attesa dal derby con Madison Keys. L’americana Jessica Pegula, testa di serie numero sei, domina la russa Oksana Selekhmeteva 6-3 6-2 in un’ora e sette minuti. Esce alla distanza Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero due, regola la russa Anna Kalinskaya 6-1 1-6 6-1 in un’ora e quarantuno minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

