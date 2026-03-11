Emin Haziri racconta la sua esperienza di stagista al Noma di Copenaghen | È stata tosta e stressante ma ai tempi era ovunque così René Redzepi è il capro espiatorio di un sistema che tutti conoscevano

Emin Haziri, stagista al Noma di Copenaghen, ha descritto la sua esperienza come difficile e stressante, affermando che in quegli anni questa condizione era comune nel settore. Ha aggiunto che René Redzepi, chef del ristorante, rappresentava un punto di riferimento e anche un capro espiatorio di un sistema noto a molti. Lo chef del ristorante Procaccini di Milano, una stella Michelin, ha condiviso successivamente la sua testimonianza.

Dopo che lo stesso chef del Noma di Copenaghen ha ammesso - almeno parzialmente - i suoi errori, il mondo di quei giovani cuochi si è diviso in due. Da una parte chi è entrato nel coro del #MeToo della gastronomia, raccontando di esperienze negative e presunti soprusi. Dall'altro chi difende l'esperienza fatta insieme a Redzepi, e l'insegnamento ricevuto. Quasi ci fossero due mondi separati, in un ambiente che certamente da sempre premia chi resiste e punisce chi resta indietro. Tra coloro che oggi si stupiscono delle accuse rivolte allo chef del Noma c'è Emin Haziri, classe 1985, oggi una stella Michelin al ristorante Procaccini di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

