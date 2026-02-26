A Qualiano, un’area lungo via Falcone è stata teatro di un nuovo sversamento di rifiuti non autorizzato. I cumuli di spazzatura si sono accumulati, creando una situazione di degrado evidente senza che siano stati presi interventi ufficiali. La presenza di discariche abusive si ripete, segnalando una problematica ancora irrisolta nel territorio.

Ennesimo abbandono di rifiuti in via Falcone, lato Circumvallazione: cumuli sempre più grandi e nessun intervento da parte dell’amministrazione comunale. Un nuovo e consistente abbandono di rifiuti è stato segnalato questa mattina in via Falcone a Qualiano, sul lato della Circumvallazione esterna. La quantità dei sacchi lasciati sul ciglio della strada fa pensare che i responsabili del cosiddetto “sacchetto selvaggio” siano arrivati sul posto addirittura con un furgone, scaricando in poco tempo un’ingente mole di immondizia. Una discarica abusiva sempre più estesa. La zona appare ormai come una vera e propria discarica abusiva, con cumuli sovrapposti ai rifiuti già presenti da giorni, restituendo un’immagine di degrado crescente e di totale assenza di controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, discarica abusiva in via Falcone: nuovo enorme sversamento illegale

