Ladri di rame in azione al cimitero di San Cataldo messi in fuga dai carabinieri
Al cimitero di San Cataldo, ladri di rame hanno tentato di sottrarre materiali dalle grondaie. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito il furto, mettendo in fuga i malviventi. Un episodio che sottolinea l'importanza della vigilanza in luoghi sensibili, soprattutto in contesti di grande valore sociale e storico.
Hanno tentato di saccheggiare uno dei luoghi più delicati della città, mirando al rame delle grondaie, ma sono stati messi in fuga appena in tempo. È successo la notte scorsa, 19 gennaio, presso il cimitero monumentale di San Cataldo, teatro di un tentato furto sventato grazie alla tempestività.🔗 Leggi su Modenatoday.it
