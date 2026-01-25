Tentato furto in Via Napoli a Solofra | ladri messi in fuga dai vicini

Nella serata di ieri, in Via Napoli a Solofra, due persone hanno tentato di entrare in un'abitazione passando dal balcone. L'intervento tempestivo dei vicini ha messo in fuga i malintenzionati, prevenendo un possibile furto. L'episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra residenti per la sicurezza del quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di paura nella serata di ieri in Via Napoli, a Solofra, dove due individui hanno tentato di introdursi in un’abitazione passando dal balcone. Il colpo, però, non è andato a segno grazie alla prontezza dei residenti della zona, che hanno notato movimenti sospetti e sono riusciti a mettere in fuga i malviventi. Secondo quanto ricostruito, i ladri indossavano tute nere e avevano il volto coperto. Con movimenti rapidi e agili, quasi da acrobati, stavano cercando di accedere all’appartamento arrampicandosi sul balcone, approfittando del buio. La loro azione non è però passata inosservata: alcuni vicini, insospettiti, hanno iniziato a filmare la scena con i cellulari e a richiamare l’attenzione, costringendo i due a desistere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

