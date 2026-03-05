Furto di rame sventato grazie ad una foto-trappola installata in una cabina elettrica

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 34 anni trovato all’interno di una cabina elettrica in via Fabio Filzi, in seguito a controlli contro i furti di rame. Il suo arresto segue il recupero di una foto-trappola installata per monitorare le attività sospette nella zona. Le forze dell’ordine continuano a rafforzare i controlli contro i furti di cavi di rame in città.

Il ladro arrestato dalla polizia ha alle spalle altri precedenti specifici ed aveva già reciso otto metri di cavo elettrico Continuano i controlli contro i furti di cavi di rame in città Nei giorni scorsi, i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno arrestato un pluripregiudicato catanese di 34 anni individuato all'interno di una cabina di via Fabio Filzi. L'uomo era già riuscito a tranciare otto metri di cablaggi e ad asportare due batterie. I poliziotti lo hanno bloccato mentre stava per uscire dalla locale tecnico, grazie ad un moderno sistema foto-trappola installato all'interno per prevenire i furti e, nel caso di intrusione, individuare gli autori.

Catania, tenta di tagliare cavi di rame da una cabina elettrica: arrestato 34enneNegli ultimi giorni diversi interventi hanno permesso agli agenti della Questura di Catania di sventare vari tentativi di furto.

