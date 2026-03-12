Svelato il nuovo trailer de Il Diavolo veste Prada 2 | ecco cosa rimane del primo film cult – Il video

È stato pubblicato il nuovo trailer e il poster di «Il Diavolo veste Prada 2», il sequel del film conosciuto nel genere. La casa di produzione 20th Century Studios ha annunciato ufficialmente la disponibilità dei materiali promozionali, che mostrano alcune scene e dettagli della nuova pellicola. La data di uscita e altri dettagli sulla trama non sono ancora stati comunicati.

La magia del mondo della moda sta per tornare sul grande schermo. 20th Century Studios ha finalmente svelato il nuovo trailer e il poster de Il Diavolo veste Prada 2, il tanto atteso sequel del film cult. Dopo il primo teaser di soli cinquanta secondi, dove la scena iconica era una camminata in tacchi rossi Valentino Garavani Rockstud che portava Miranda Priestley (Meryl Streep) verso un ascensore per incontrare Andy Sachs (Anne Hathaway), il nuovo trailer dà finalmente uno sguardo un po' più completo sulla storia e sui personaggi. Cosa c'è nel nuovo trailer: il video. In questo secondo assaggio vediamo i quattro protagonisti principali riuniti a Runway, la celebre rivista di moda.