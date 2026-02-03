‘Il Diavolo veste Prada 2’ Il sequel a 20 anni dal primo film | trailer e data d’uscita Le location italiane

A due decenni dall’uscita di Il diavolo veste Prada, il sequel diventa finalmente realtà. Le prime immagini ufficiali e il trailer confermano un ritorno carico di nostalgia ma anche di nuovi equilibri narrativi, con una scelta simbolica forte: spostare il baricentro del racconto verso l’Italia, nuova protagonista del mondo fashion raccontato dal film. Un cult che torna, ma con uno sguardo diverso. Quando uscì nel 2006, Il diavolo veste Prada seppe raccontare come pochi altri film l’ambizione, il lavoro e il lato meno patinato della creatività. Oggi, a vent’anni di distanza, il sequel si confronta con un sistema profondamente cambiato: redazioni digitali, social media onnipresenti e un’industria della moda sempre più veloce e globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

