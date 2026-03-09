Susy Fuccillo, ex ballerina nota per la partecipazione a Amici, ha deciso di parlare per la prima volta dopo la morte del marito, Salvatore Raciti, avvenuta all'età di 41 anni. Dopo mesi di silenzio, ha condiviso parole intense, segnate dal dolore, in un momento di grande sofferenza per la perdita improvvisa. La donna ha espresso le sue emozioni pubblicamente, rompendo il silenzio che aveva mantenuto fino ad ora.

Negli ultimi mesi Susy Fuccillo ha scelto il silenzio. L’ex ballerina di Amici, diventata nota al grande pubblico grazie alla settima edizione del talent, sta attraversando uno dei momenti più dolorosi della sua vita dopo la scomparsa improvvisa del marito Salvatore Raciti. La tragedia, avvenuta all’inizio di dicembre, ha lasciato la 36enne sola con tre figlie piccole. Solo ora, attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social, Fuccillo ha trovato la forza di raccontare come sta vivendo questo periodo difficile e cosa significa provare a ricostruire una quotidianità dopo una perdita così grande. Dopo tanto silenzio, arrivano le prime parole di Susy Fuccillo: ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Susy Fuccillo parla per la prima volta dopo la tragica morte del marito a 41 anni: parole strazianti

