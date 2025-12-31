Amici | Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito

Da anticipazionitv.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007, torna sui social dopo aver affrontato la perdita del marito. La sua presenza online rappresenta un momento di ripresa e condivisione in un periodo difficile per la famiglia. Susy sceglie un approccio sobrio e rispettoso, offrendo supporto e speranza a chi la segue. La sua rinascita sui social segna un passo importante nel percorso di elaborazione del dolore.

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007, è tornata sui social dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito Salvatore Raciti, 41 anni, è morto dopo un malore improvviso. Da allora, Susy si era chiusa nel silenzio. Nella giornata del 30 Dicembre 2025, invece, ha scelto di condividere una dedica breve e potentissima. Parole semplici, ma capaci di arrivare dritte, perché parlano di un legame che, per lei, non finisce con l’assenza. Famoso ex di Amici beccato con una corteggiatrice di U&D Susy Fuccillo, il ritorno dopo il silenzio. Dopo il dolore, spesso, arriva un tempo sospeso in cui non si riesce a dire nulla. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

amici susy fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito

© Anticipazionitv.it - Amici: Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito

Leggi anche: Susy Fuccillo torna sui social dopo la perdita del marito Salvatore Raciti

Leggi anche: L’ex Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti: “Nulla potrà separarci”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'ex Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti: Nulla potrà separarci; Tragedia per la ballerina giuglianese ex ‘Amici’ Susy Fuccillo: morto il marito 41enne Salvatore; Susy Fuccillo, ex ballerina Amici, morto il marito; Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ha annunciato la morte del marito in un triste annuncio.

amici susy fuccillo tornaSusy Fuccillo torna sui social dopo la morte del marito Salvatore/ L’ex Amici: “Sei e rimarrai la mia casa” - L'ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, torna sui social dopo la morte del marito Salvatore: le toccanti parole. ilsussidiario.net

amici susy fuccillo tornaSusy Fuccillo torna sui social dopo la tragica scomparsa del marito a 41 anni: “Nulla potrà separarci” - Susy Fuccillo ex ballerina nell'edizione del 2007 del programma Amici è tornata sui social dopo la tragedia che ha colpito lei e la ... isaechia.it

amici susy fuccillo tornaSusy Fuccillo torna sui social dopo la tragica perdita del marito Salvatore Raciti - Dopo la tragica scomparsa del marito Salvatore Raciti, Susy Fuccillo torna sui social con un commovente messaggio d’amore e ricordo. quilink.it

Susy Fuccillo sotto shock, disposta l’autopsia sul marito “Serve chiarezza sul decesso”

Video Susy Fuccillo sotto shock, disposta l’autopsia sul marito “Serve chiarezza sul decesso”

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.