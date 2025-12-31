Amici | Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007, torna sui social dopo aver affrontato la perdita del marito. La sua presenza online rappresenta un momento di ripresa e condivisione in un periodo difficile per la famiglia. Susy sceglie un approccio sobrio e rispettoso, offrendo supporto e speranza a chi la segue. La sua rinascita sui social segna un passo importante nel percorso di elaborazione del dolore.

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007, è tornata sui social dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito Salvatore Raciti, 41 anni, è morto dopo un malore improvviso. Da allora, Susy si era chiusa nel silenzio. Nella giornata del 30 Dicembre 2025, invece, ha scelto di condividere una dedica breve e potentissima. Parole semplici, ma capaci di arrivare dritte, perché parlano di un legame che, per lei, non finisce con l’assenza. Famoso ex di Amici beccato con una corteggiatrice di U&D Susy Fuccillo, il ritorno dopo il silenzio. Dopo il dolore, spesso, arriva un tempo sospeso in cui non si riesce a dire nulla. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici: Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo marito Leggi anche: Susy Fuccillo torna sui social dopo la perdita del marito Salvatore Raciti Leggi anche: L’ex Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti: “Nulla potrà separarci” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'ex Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti: Nulla potrà separarci; Tragedia per la ballerina giuglianese ex ‘Amici’ Susy Fuccillo: morto il marito 41enne Salvatore; Susy Fuccillo, ex ballerina Amici, morto il marito; Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ha annunciato la morte del marito in un triste annuncio. Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte del marito Salvatore/ L’ex Amici: “Sei e rimarrai la mia casa” - L'ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, torna sui social dopo la morte del marito Salvatore: le toccanti parole. ilsussidiario.net

Susy Fuccillo torna sui social dopo la tragica scomparsa del marito a 41 anni: “Nulla potrà separarci” - Susy Fuccillo ex ballerina nell'edizione del 2007 del programma Amici è tornata sui social dopo la tragedia che ha colpito lei e la ... isaechia.it

Susy Fuccillo torna sui social dopo la tragica perdita del marito Salvatore Raciti - Dopo la tragica scomparsa del marito Salvatore Raciti, Susy Fuccillo torna sui social con un commovente messaggio d’amore e ricordo. quilink.it

Susy Fuccillo sotto shock, disposta l’autopsia sul marito “Serve chiarezza sul decesso”

L’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti. Sui social parole struggenti: https://fanpa.ge/lxYWQ - facebook.com facebook

Salvo Raciti, 41enne di Catania e marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, è morto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre nel capoluogo etneo. La causa, stando ai primi accertamenti, sarebbe un malore improvviso. Le ipotesi relative alla causa del decesso p x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.