Superman Duplantis vola con l' asta a 6,31 metri record del mondo numero 15

Armand Duplantis ha raggiunto un'altezza di 6,31 metri durante una competizione di salto con l'asta, stabilendo così il suo quindicesimo record del mondo.

AGI - Armand Duplantis sale ancora e stabilisce con 6,31 metri il nuovo record del mondo di salto con l'asta. 'Mondo', come viene anche chiamato il fuoriclasse svedese, ha aggiunto un altro centimetro al già suo primato mondiale in occasione del meeting di Uppsala in Svezia, evento Silver del World Athletics Indoor Tour. La gara di Duplantis è iniziata a 5,65 per poi superare al primo tentativo 5,90 e 6,08. Il norvegese Sondre Guttormsen si è classificato secondo con 6,00. Per Duplantis, dopo aver esordito con 6,06 metri a Clermont-Ferrand, quello stabilito questa sera a Uppsala è il quindicesimo primato mondiale. È la seconda volta che Duplantis centra il record mondiale in Svezia, la prima in un impianto al coperto, dopo il 6,28 nel giugno dello scorso anno nella tappa svedese della Diamond League a Stoccolma. 🔗 Leggi su Agi.it

