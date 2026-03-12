Duplantis è di un altro pianeta | nella sua Uppsala salta 6,31! È il 15esimo record del mondo nell' asta

In Svezia, un atleta ha stabilito un nuovo record mondiale nel salto con l'asta salendo a 6,31 metri durante un evento a Uppsala davanti al pubblico e alla famiglia. Si tratta del quindicesimo record di sempre in questa disciplina e il risultato è stato ottenuto in una competizione ufficiale. L'atleta ha dimostrato ancora una volta le sue capacità, lasciando il segno nel panorama dell'atletica leggera.

Così veloce, asta in mano, forse non ha mai corso. Così in alto, di certo, non è mai arrivato. Mondo Duplantis, per la quindicesima volta, firma il record del mondo della specialità: 6.31. Ma questo primato ha un sapore speciale: perché ottenuto nella sua Svezia, nella sua Uppsala, di fronte alla sua gente e alla sua famiglia, futura sposa compresa, nel meeting a lui dedicato: il 5° Mondo Classic, tappa Silver dell'Indoor World Tour. È peraltro la seconda volta che l'impresa gli riesce in Svezia: la precedente il 15 giugno scorso, quando allo stadio olimpico di Stoccolma, in Diamond League, si arrampicò fino a 6.28. Ma Armand, in un contesto straordinario, con otto atleti capaci nel corso della carriera di superare il muro dei sei metri, a 26 anni riscrive un'altra volta la storia.